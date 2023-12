Polícia Militar capacita operadores para utilização de Arma de Incapacitação Neuromuscular “Taser 7”

A Polícia Militar do Espírito Santo, por meio da Diretoria de Educação (DE), concluiu, entre os meses de outubro e dezembro de 2023, o curso de capacitação voltada para habilitar operadores de segurança pública na utilização da Arma de Incapacitação Neuromuscular “Taser 7”.

As instruções foram direcionadas aos policiais militares do 1º CPOR, 6º CPOR e CPOE, principalmente os envolvidos no serviço operacional, com foco especial no policiamento ostensivo motorizado. Além disso, houve a capacitação dos participantes dos cursos operacionais, como o V COTAM (BME), IX CINOTECNIA (BAC) e IV COFT (3° BPM).

Ao todo, 508 policiais militares foram capacitados em 27 turmas, com carga horária de 6 horas/aula, divididas entre teoria e prática. O curso teve como principal objetivo capacitar os militares na utilização de técnicas e tecnologias de menor potencial ofensivo, visando a solução de ocorrências que demandem o uso proporcional e moderado da força.

As unidades da Polícia Militar já receberam os dispositivos “Taser 7”, os quais serão distribuídos e utilizados no serviço operacional, incluindo a Operação Verão. Este investimento destaca o comprometimento contínuo da instituição com o aperfeiçoamento e modernização, buscando constantemente melhorar as técnicas e materiais empregados na atividade-fim.

