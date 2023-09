POLICIA MILITAR APROVA NOVO RUIPMES

A Polícia Militar informa que publicou no BGPM nº 038 de 14.09.2023 as recentes atualizações no Regulamento de Uniformes e Insígnias (RUI) que revoga a Portaria 771-R, de 02.05.2019. Estas mudanças visam aprimorar a eficiência operacional, a identificação e o orgulho institucional de nossa corporação.

Para mais informações e detalhes sobre as novas adequações do RUI, consulte o documento completo disponível no site oficial da Polícia Militar.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES