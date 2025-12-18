Polícia Militar apresenta novo fuzil recém-adquirido

A Polícia Militar apresentou na noite desta quarta-feira (17), no Quartel do Comando Geral, os novos fuzis que foram recém-adquiridos. Ao todo o lote é composto por 140 unidades do Fuzil ARAD 7 7.62 para atirador designado.

Alguns exemplares foram expostos diante do efetivo das Forças Táticas das unidades da PMES da Grande Vitória. O momento foi prestigiado pelo secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno, e do comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus, além de outros oficias e praças da Instituição.

“Essa arma vai incorporar ao nosso parque bélico, formando um estado muito bem armado, com um armamento extremamente moderno. Principalmente para ser usado pelas Forças Táticas e tropas especializadas”, destacou o coronel Caus.

Até o momento o investimento total supera a marca dos 25 milhões. Foram verbas da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP), da PMES e verbas parlamentares. Com esse investimento foi possível adquirir mais de 1100 unidades do fuzil 7.62. Um lote para patrulha e esse lote que hoje foi apresentado, sendo destinado aos atiradores designados.

O fuzil ARAD 7 é um armamento de alta precisão, com uma margem de erro de apenas 3cm a 100 metros, garantimos que a ação policial seja focada estritamente na neutralização da ameaça, protegendo o cidadão de bem. Ele é ideal para topografias acidentadas, onde o confronto ocorre em distâncias variadas e sua estabilidade garante que o disparo vá exatamente onde o policial mirou, minimizando riscos para a comunidade ao redor. Junto ao fuzil é utilizada a mira LPVO, uma mira de aproximação variável de última geração. Ela permite que o policial veja claramente o que uma pessoa está segurando a 800 metros. Possibilita que o policial entre em ambientes confinados com agilidade, mantendo a visão periférica. Permite a aplicação tática de 200 a 500 metros de distância, garantindo assim a confirmação visual do alvo.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES