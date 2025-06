Polícia Militar apresenta balanço da Operação Corpus Christi 2025

A Polícia Militar divulgou, nesta segunda-feira (23), os resultados da Operação Corpus Christi 2025, realizada entre os dias 18 e 22 de junho. Com foco na segurança da população durante o feriado prolongado, a ação contou com reforço no policiamento ostensivo em todas as regiões do Estado, especialmente em áreas de maior circulação de pessoas, como pontos turísticos, rodovias e centros urbanos.

Ao todo, foram mobilizados 8.584 policiais militares e 2.948 viaturas em um planejamento tático que priorizou a atuação estratégica nos horários e locais de maior movimento. A presença ostensiva visou, sobretudo, ampliar a percepção de segurança e garantir o bem-estar da população capixaba e dos visitantes durante o período.

Durante os cinco dias de operação, a PMES realizou 969 ações operacionais e gerou 3.504 Boletins de Ocorrência. Foram abordadas 15.139 pessoas, 3.562 automóveis, 2.572 motocicletas e 488 veículos de transporte por aplicativo. As ações resultaram em 83 prisões em flagrante, 15 prisões por mandado judicial e a apreensão de 14 adolescentes.

Também foram emitidos 2.313 Autos de Infração de Trânsito (AIT) e 116 veículos foram removidos administrativamente. Ao todo, seis veículos com restrição de furto/roubo foram recuperados.

Na área de combate ao tráfico de drogas, a operação resultou na apreensão de grandes quantidades de entorpecentes, como 867 unidades de maconha e aproximadamente 1.497 kg da substância em gramas, 1.944 unidades de cocaína e cerca de 1,150 kg em gramas, 2.299 pedras de crack, 144 unidades de haxixe e 40 frascos de lança-perfume. Também foram apreendidas 10 armas de fogo e 179 munições.

A presença reforçada durante o feriado buscou prevenir ocorrências, coibir práticas criminosas e garantir que a população pudesse aproveitar o período com tranquilidade.

