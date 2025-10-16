Polícia Militar apreende uma submetralhadora com munições e prende suspeito em Itapemirim

Ontem (15), por volta das 18h30min, durante patrulhamento em Itaoca Praia, no município de Itapemirim, a equipe da Força Tática da 9ª Companhia Independente, recebeu denúncia anônima informando que uma pessoa estaria guardando uma submetralhadora calibre 9mm.

O suspeito foi localizado pela equipe de Força Tática e durante abordagem e o suspeito entregou o armamento, acompanhado de um carregador e 07 (sete) munições do mesmo calibre.

A submetralhadora, carregador, munições e o detido foram encaminhados para a Delegacia Regional de Itapemirim.

