Policia Militar apreende mais de duas mil unidades de entorpecentes e duas armas de fogo na orla de Aracruz

Na noite dessa quinta-feira (05), a equipe de abordagem, efetuou duas gratificantes apreensões na área da Orla do 5º Batalhão. Na de Barra do Riacho foram apreendidas 2.244 unidades de pedras de crack e em Praia Grande foram apreendidas duas armas de fogo e 36 munições.

Por volta das 19hr em Barra do Riacho, os militares realizavam patrulhamento de rotina quando na rua lídio cordeiro avistaram 2 indivíduos na esquina que com a aproximação da viatura empreenderam fuga adentrando em um terreno baldio. Os militares iniciaram buscas no local, mas não foi localizado nenhum dos suspeitos, porém foram encontradas 340 pedras de crack no local. Os militares receberam denúncias anônimas de mais drogas escondidas em um outro lugar e após diligências foi encontrada uma sacola com 1904 pedras de crack escondidas.

Já em Praia Grande, no bairro Direção por volta das 23h, o grupo de abordagem efetuou a apreensão de uma pistola calibre 380 com 15 munições, um revólver calibre 38 com cinco munições, 11 munições de calibre 380, cinco munições calibre 38 , oito buchas de maconha e sete pinos de cocaína após um cidadão se evadir da guarnição pulando alguns muros e abandonando todo material citado.

Todos os materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Aracruz.

