Polícia Militar apreende entorpecentes e arma de fogo durante o fim de semana em Guarapari

Durante a tarde desse domingo (14), uma equipe de Força Tática do 10° Batalhão realizava patrulhamento no bairro Adalberto Simão Nader, quando receberam denúncias anônimas de que um indivíduo estava comercializando entorpecentes na Rua J do bairro. Chegando no local citado, foi possível identificar uma quantidade de entorpecentes em um vaso de planta, além de perceberem um forte odor de maconha vindo de dentro do imóvel.

Os militares continuaram as diligências e localizaram 24 tiras de maconha, 01 tablete médio e 01 porção pequena da mesma substância, além de 01 balança de precisão, 01 caderno contendo anotações do tráfico e 01 documento pessoal. Não foi possível localizar o indivíduo, mas todo o material ilícito foi apreendido.

Na madrugada de sábado pra domingo, policiais militares durante patrulhamento na Rua Santo Antônio, bairro Kubitscheck apreenderam uma sacola contendo 54 pinos de cocaína, 15 buchas de maconha e 41 pedras de crack. Não houve detidos.

No mesmo dia, uma guarnição avistou um veículo suspeito, cujo motoristavao perceber a presença da polícia tentou empreender fuga. Após várias tentativas de despistar a viatura, o condutor entrou em uma rotatória sem saída e dispensou um objeto. Após abordagem foi possível identificar o objeto dispensado como sendo uma pistola calibre 9mm, com numeração intacta, municiada com 07 munições de mesmo calibre. Um outro carregador foi encontrado dentro do veículo com a mesma quantidade de munições. O homem foi preso.

Já durante a tarde de sábado uma guarnição da PM, mediante denúncias passadas através do CIODES, prosseguiu ao Beco do Siri, no bairro Praia do Morro onde localizou em um bueiro 15 pedras de crack, 28 buchas de maconha e 22 pinos com cocaína.

Na sexta-feira (12), uma equipe de Força Tática abordou um indivíduo de 28 anos, que estava trabalhando em uma padaria, localizada no bairro Centro. O motivo da abordagem era porque contra o indivíduo havia um mandado de prisão em aberto pelo art. 33 (tráfico de drogas).

Os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados a Delegacia de Guarapari.

