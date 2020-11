Polícia Militar apreende duas armas de fogo em Vila Velha

Duas armas, sendo uma submetralhadora calibre 380 e uma pistola calibre 9mm, foram apreendidas pela Polícia Militar, no bairro Industrial do Alecrim, município de Vila Velha, na noite de ontem (08).

Os policiais retornavam do atendimento de uma ocorrência no bairro Vila Garrido, quando avistaram alguns suspeitos correndo sentido ao bairro Primeiro de Maio.

Na Rua Três Irmãos, no bairro Industrial do Alecrim, os policiais abordaram um adolescente de 16 anos portando uma submetralhadora de fabricação desconhecida, calibre 380, com 21 munições do mesmo calibre.

Posteriormente a guarnição prosseguiu ao bairro Primeiro de Maio, na Rua Januário, onde visualizou o segundo suspeito, que estava em posse de uma pistola calibre 9mm, com 30 munições.

Por fim, foi observado pela guarnição da Força Tática que um homem ao ver a equipe abordando os suspeitos, saiu em alta velocidade com uma motocicleta. As equipes conseguiram deter o homem e com ele localizaram uma sacola contendo cinco munições calibre 38 e uma munição calibre 9mm.

O comandante da 5ª Companhia do 4º Batalhão, capitão Marcus Queiroz, elogiou o empenho das equipes policiais, pois os policiais estavam extremamente atentos ao serviço e puderam perceber a atitude suspeita dos detidos, vindo a efetuar as prisões e retirar esses armamentos de circulação.

