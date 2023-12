Polícia Militar apreende drogas e armas em Vitória

Na última quinta-feira (21), a Polícia Militar, por meio do 1º Batalhão apreendeu drogas e armas no município de Vitória.

A Patrulha da 1ª Companhia deteve um suspeito no bairro Jaburu, e com ele apreendeu 200g de cocaína, aproximadamente 3,4kg de um pó branco não identificado que estava separado em pacotes, uma porção de maconha, 46 comprimidos de Ecstasy, um galão contendo líquido não identificado (aproximadamente 5kg), R$ 247,00 em espécie, um aparelho celular, uma capa de colete, uma mochila, uma balança de precisão e várias cartelas com adesivos do tráfico local.

Já no Bairro Bela Vista, a Patrulha da 2ª Companhia deteve dois suspeitos e com eles apreendeu 250 pinos de cocaína; 257 gramas de cocaína; 213 gramas de maconha Skank; uma balança de precisão; uma touca ninja; um caderno com anotações do tráfico; um aparelho celular, uma sacola com materiais de embalo; um conversor de pistola (kit Roni); um carregador tipo caracol .40; uma munição de fuzil 5.56 intacta e 93 munições .40 intactas.

No Morro do Engenharia, no bairro Itararé, a guarnição do CPU com apoio da guarnição de área apreendeu uma submetralhadora semi-industrial; 16 munições 9mm; quatro munições .380 e R$306,00 em espécie.

Todo material apreendido e os detidos foram encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Vitória.

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES