Polícia Militar apreende armas, drogas, munições e prende dois indivíduos em Linhares

Na tarde desta quarta-feira (04), por volta das 15h40min, os militares do 12º Batalhão da Polícia Militar retiraram das ruas quatro armas de fogo, drogas e munições no município de Linhares/ES.

A ocorrência aconteceu no Bairro Linhares 5, quando o Grupo de Abordagem do 12° BPM com o apoio da Equipe da Força Tática e do Serviço Reservado, visualizaram dois indivíduos já conhecidos pelo envolvimento com o tráfico de drogas na região e de ostentarem armas nas ruas. Foi feita a aproximação para abordagem quando os dois tentaram se evadir do local, mas foram interceptados pelos militares. Além das armas, também foram apreendidas diversas munições e drogas.

Os indivíduos juntamente com os materiais ilícitos foram entregues ao DPJ de Linhares.

Material Arrecadado:

– 02 submetralhadoras cal. 380;

– 04 carregadores da submetralhadora cal. 380;

– 01 revólver cal. 38;

– 01 pistola cal. 380;

– 38 munições cal. 38;

– 38 munições cal. 9 mm;

– 34 munições cal. 380;

– 16 munições cal. 40;

– 01 pedaço pesando aproximadamente 200g de crack;

– 01 pedaço pesando aproximadamente 25g de cocaína;

– 04 papelotes de cocaína;

– 01 bucha de maconha;

– R$ 6,00 em espécie;

– 02 aparelhos celulares.

Fonte: PM ES