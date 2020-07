Polícia Militar apreende arma e drogas em São Mateus

Por volta da 01h da manhã deste sábado (18), policiais militares da 1ª Companhia do 13º Batalhão receberam informações de que no bairro Ribeirão, em São Mateus-ES, estaria acontecendo intenso tráfico de drogas num local já conhecido pelas guarnições da PMES. Após um trabalho de observação dos policiais um dos usuários que acabara de comprar drogas, na residência alvo das informações, foi abordado e com ele encontrada uma pedra de substância análoga ao crack.

Simultaneamente a abordagem, uma mulher que saia da casa, ao avistar os policiais retornou de forma abrupta, motivando os policiais militares a procederem à abordagem, mas a mulher desobedeceu à ordem devidamente emanada. Enquanto verbalizavam com a suspeita os policiais militares perceberam a presença de um homem na casa, que se apresentou como marido da mulher e fora prontamente identificado pelos policiais militares como pessoa com diversas passagens pelo crime de tráfico de drogas. Após verbalização o suspeito consentiu com a entrada dos policiais na residência, onde depois de várias buscas no interior da moradia e nas imediações desta foram encontrados um revólver calibre .38 carregado com cinco munições, mais cinco munições que estavam encima do guarda roupa do criminoso.

Neste momento foi perguntado ao criminoso sobre o paradeiro das drogas e este confessou que havia jogado algumas pedras fora pelo vaso sanitário. Em continuidade as buscas na residência foram encontrados R$ 1.545,00 reais em espécie, sendo a maioria em notas de 2, de 5 e de 10 reais, o que ajudou a caracterizar ainda mais o comércio ilegal de drogas. Em cima de um dos móveis da casa perto de uma televisão foi encontrada uma sacolinha contendo um pó que se assemelha à cocaína. Em cima da geladeira foi encontrada outra sacola com uma grande quantidade do mesmo pó, além de um pacote com várias sacolinhas de “chup chup”, costumeiramente usadas por traficantes para o embalo da droga. Por fim, ao lado do muro, pela parte de fora do terreno, foi encontrada uma sacolinha contendo vinte pedras de substância análoga ao crack, claramente material dispensado pelo criminoso.

Por tudo isso os envolvidos, juntamente com as substâncias ilícitas foram conduzidos e entregues no DPJ da Polícia Civil.