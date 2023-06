Policia Militar apreende arma de fogo e munições no bairro da Penha

Na tarde de quarta-feira (21), as equipes da Força Tática do 1° BPM juntamente com o comandante do policiamento da unidade (CPU), realizaram uma operação no bairro da Penha, no município de Vitória, com o intuito de inibir o comércio ilegal de entorpecentes.

Na ação policial, no local conhecido como “Beco do Limão” e no “Beco Chafariz”, os militares lograram êxito em apreender uma pistola 9 mm, um carregador com capacidade para 19 munições de 9mm, um carregador com capacidade para 30 munições de 9mm, um carregador caracol com capacidade para 50 munições de 9mm, 87 munições 9 mm, dois rádios comunicadores baofeng e um coldre para pistola.

Todo material apreendido foi encaminhado para à 1ª Delegacia Regional de Vitória, onde as medidas cabíveis foram adotadas pela autoridade policial de plantão.

