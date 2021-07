Polícia Militar apreende arma de fogo e mais de quatro quilos de drogas em Linhares

No último domingo (18), às 19h45min, os militares do 12º Batalhão da Polícia Militar retiraram das ruas um elevado quantitativo de drogas no município de Linhares. A ocorrência foi no Bairro Planalto, durante o patrulhamento motorizado com o cão Nill, após denúncia que indivíduos estavam comercializando entorpecentes.

Os militares deslocaram ao local, e numa abordagem a um homem de 21 anos foi localizado com o abordado 47 pinos de à cocaína.

Devido à fundada suspeita e por ser uma área de mata, buscas foram realizadas pelo cão Nill, que indicou aos militares o local onde os produtos estavam enterrados e cobertos por folhas, dentro de um cano de PVC.

Foram apreendidos os seguintes materiais: 1,061Kg de crack; 1,027Kg de maconha; 1,064Kg de cocaína; 1,174Kg pinos dessa mesma droga; 01 espingarda cal.12, com numeração suprimida; 25 munições de calibre 12 SG intactas e 08 munições calibre .38 intactas.

O indivíduo foi conduzido ao DPJ de Linhares, juntamente com os materiais ilícitos.

