Policia Militar apreende arma de fogo e drogas em Conceição da Barra

.

Por vota das 19h desta terça-feira (02), durante patrulhamento tático motorizado, na Rua Figueira em Santo Amaro, Conceição da Barra, a equipe da Força Tática do 13º BPM notou dois indivíduos, um portando bolsa tiracolo e o outro uma mochila, que se evadiram da guarnição imediatamente após a chegada da viatura.

Os militares empenhados desembarcaram e foram atrás dos suspeitos determinando que parassem, mas os infratores continuaram a correr em sentido a uma região de mangue e um dos envolvidos, que é menor de idade, foi alcançado e apreendido. Com ele, foi encontrado dentro de uma bolsa 01 (um) revólver Calibre .38 Special de marca Taurus, com 05 (cinco) munições no tambor e outras 04 (quatro) soltas na bolsa. Ainda dentro da bolsa foram encontrados 08 (oito) pinos de substância análoga à cocaína, 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha e R$ 100,00 (cem) reais em cédulas. Foi constatado que o menor infrator abordado, tinha conseguido fugir das equipes de serviço em ocorrências anteriores e era foragido do IASES, localizado na cidade de Vila Velha.

Buscas foram realizadas no local com o intuito de localizar o outro criminoso e demais ilícitos, entretanto nada mais foi encontrado.

O menor apreendido foi conduzido, sem lesões, para a Delegacia de Polícia Civil de São Mateus-ES.

