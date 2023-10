Polícia Militar apreende adolescente por porte ilegal de arma em Aracruz

Na noite dessa terça-feira (03), a equipe da Força Tática recebeu informações de que traficantes estariam ostentando armas de fogo em via pública no bairro do Limão, em Aracruz.

Com a chegada das equipes no local, um grupo de pessoas foi submetido à abordagem e buscas foram realizadas nas imediações. Os militares localizaram 01 metralhadora de fabricação semi – industrial, calibre 380; 01 um revólver calibre .38; 02 carregadores com capacidade para 30 tiros cada; 10 munições calibre 380 e 05 cinco munições calibre .38.

Ainda no local, foi empregada a cadela Pandora, sendo localizadas mais 10 buchas de maconha.

Um adolescente foi apreendido, sendo encaminhado ao DPJ de Aracruz, junto com o material.

