Polícia Militar apoia operação da PC e apreende drogas, munições e arma em Castelo

Na manhã desta terça-feira (07), a Polícia Militar prestou apoio à Polícia Civil em uma operação de busca e apreensão realizada no bairro Niterói, município de Castelo. A ação teve como objetivo o cumprimento de quatro mandados de prisão em pontos distintos da localidade.

Durante o cumprimento dos mandados, as equipes se deslocaram até uma residência, onde foi efetuada uma prisão. No local, foram arrecadados 46 pedras de crack, 53 pinos vazios, 01 pino de cocaína, 08 aparelhos celulares e R$ 54,00 em espécie.

Em outra residência, foram apreendidos 06 munições intactas calibre .38, 15 munições calibre .32 SW, 01 munição calibre .32 curto SW, 01 tablete de maconha pesando 505 gramas, 01 pedra de crack com 170 gramas, 142 pinos de cocaína cheios, 5 gramas de haxixe, 01 revólver calibre .32, 66 pinos vazios, R$ 18,00 e 01 balança de precisão.

Nas demais residências alvo dos mandados, os suspeitos não foram localizados e nenhum material ilícito foi encontrado.

Ainda durante as diligências, as equipes realizaram buscas no Morro do Cruzeiro, também no bairro Niterói, com o apoio de um cão farejador. No local, foram localizados 135 pinos de cocaína, 206 buchas de maconha e 02 balanças de precisão.

A operação contou com o emprego de cinco viaturas da Polícia Militar, totalizando 18 militares, e duas viaturas da Polícia Civil, com seis agentes.

Os materiais apreendidos e a pessoa detida foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Castelo, onde o caso segue sob investigação.

