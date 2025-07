Polícia Militar Ambiental apreende caçador e recupera moto com restrição de furto/roubo

Nesta quinta-feira (03), a equipe do Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica (COTAMA) do Batalhão de Polícia Militar Ambiental realizou apreensões em duas ocorrências distintas, durante um único patrulhamento rural na região de Jabaquara, em Anchieta.

Enquanto prosseguia para averiguação de uma denúncia recebida pelo 181, a equipe percebeu uma motocicleta sem placa, e após abordagem verificou que tratava-se de uma motocicleta com restrição de furto/roubo. Com o indivíduo abordado foi encontrada e apreendida uma arma de fogo e munições, além da motocicleta recuperada.

Na sequência do atendimento, no local indicado na denúncia, a equipe do COTAMA obteve êxito e apreendeu um caçador com duas espingardas e diversas munições, além de armadilhas diversas e dois animais silvestres abatidos, constatando a prática ilegal de caça por parte do infrator.

Duas pessoas foram conduzidas e encaminhadas, juntamente com o material apreendido, à Delegacia Regional de Guarapari.

Informações à imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel Sônia Ribeiro Pinheiro

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: POLÍCIA MILITAR ES