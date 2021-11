Polícia Militar Ambiental apreende arma e animal abatido na Reserva de Sooretama

Na madrugada da última quarta-feira (10), a 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA), com sede em São Mateus, realizou a Operação Jaborandi, na zona de amortecimento e interior da reserva Biológica de Sooretama e Reserva Natural Vale, com o objetivo de combater a ação de caçadores na região. Na ação foram apreendidas arma e um animal abatido.

Durante os trabalhos foram realizados diversas incursões na vegetação nativa, pontos de bloqueio policial em locais estratégicos, além de abordagens a pessoas e veículos. Durante uma dessas ações, já na comunidade do Canto Grande, zona de amortecimento da Reserva de Sooretama, um homem foi interceptado e abordado, logo após ter saído da mata. Com o suspeito foram encontrados e apreendidos uma carabina calibre 22; 238 bagos de chumbo; uma paca abatida pesando 4,5kg; uma lanterna; um facão; uma faca pequena; dentre outros petrechos comumente utilizados para a atividade de caça. O homem foi conduzido ao DPJ de Linhares pelo crime de caça e porte ilegal de arma de fogo.

Segundo o comandante da 3ª Companhia do BPMA, capitão Fabrício Pereira Rocha, esta foi mais uma de uma série de operações realizadas em parceria com agentes do ICMBio, que vêm sendo desdobradas, especificamente, nas vias de acesso e entorno das principais Unidades de Conservação do Norte do Estado.

“Na Operação Jaborandi, a Subunidade Especializada está realizando ações para conter a caça e pesca ilegais na região da Reserva Biológica de Sooretama e na Reserva Natural Vale e, para o sucesso destas ações, contamos com a colaboração da comunidade, denunciando qualquer tipo de crime da qual tenha conhecimento. Para isso, as pessoas podem ligar para o telefone 181 (Disque Denúncia) ou acessarem o site www.disquedenuncia181.es.gov.br. Não há necessidade de se identificar e o anonimato é garantido”, destacou o oficial.

