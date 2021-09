Polícia Militar adquire novos coletes balísticos e capas táticas

Na tarde desta terça-feira (31), a Polícia Militar adquiriu 2.265 coletes balísticos com novas capas táticas. A apresentação do material foi realizada no gabinete do comando-geral da PMES, no Quartel de Maruípe (QCG), em Vitória.

Além desse total foram adquiridas mais 1.631 capas táticas para a uniformização da tropa. O comandante-geral da Polícia Militar, juntamente com o diretor de Apoio Logístico, coronel Paulo Duarte e o tenente-coronel Borges informaram que os novos coletes substituirão os que estão vencendo o prazo de validade. “É mais um investimento do Governo do Estado para garantir melhores condições de trabalho e segurança para o nosso policial militar”, ressaltou o coronel Caus após afirmar que o valor investido ultrapassou a marca de R$6.800.00,00.

Modelo específico

Os novos equipamentos adquiridos constituem um modelo específico de EPI: coletes balísticos de nível III-A, ostensivo (policial), que irão atender todos os policiais militares dos sexos masculino e feminino que executam o policiamento ostensivo ordinário.

Insta salientar que, acompanhando o colete balístico propriamente dito, a capa de colete tornou-se um acessório indispensável. Em relação a ela, a experiência operacional mostrou a necessidade de possibilitar aos policiais militares o transporte de determinados equipamentos junto ao seu corpo (tais como carregadores extras e rádios transceptores, os quais não são comportados no cinto de guarnição), o que levou à recente mudança do padrão da capa, que passou do formato liso para o uso do sistema Modular Lightweight Load-carrying Equipmen (MOLLE), adotado atualmente na PMES.

Desse modo, com a visão de equipar os policiais com capas para coletes balísticos mais apropriadas às peculiaridades da atividade operacional, e com isso ofertar à sociedade serviços de Segurança Pública com maior qualidade, pretende-se adotar como padrão as capas com sistema MOLLE, por agregarem vários atributos desejáveis para o desempenho do policiamento ostensivo, em particular a acoplagem de acessórios modulares.

