Polícia Militar abre inscrições para seleção do Programa Sociocultural Banda Júnior

Estão abertas as inscrições para crianças e adolescentes participarem da seleção do Programa Sociocultural Banda Júnior da PMES em 2023. As inscrições começam nessa segunda-feira (26) e seguem até o dia 31 de janeiro de 2023.

Estão aptos a se candidatarem ao 1º nível da Banda Júnior crianças e adolescentes de ambos os sexos com idade entre 11 e 14 anos completos no ato da inscrição, devidamente matriculados em ensino regular e moradores dos municípios da Grande Vitória.

O candidato deverá preencher todos os dados solicitados no link: https://extranet.pm.es.gov.br/cadastrobandajunior

Os formulários de pré-cadastro para matrículas de 2023 passarão por uma avaliação da equipe da Banda Júnior. Em seguida, no mês de fevereiro, as famílias serão contactadas com o objetivo de agendar a efetivação das matrículas.

A confirmação da matrícula será feita somente com a presença do responsável legal pela criança e/ou adolescente. Além disso, será necessária a presença da criança e/ou adolescente para preenchimento do Termo de Responsabilidade do Aluno.

Informações à Imprensa:

Assessoria de Comunicação da PMES:

Tenente-coronel RUBENS HAMMER

Tels. (27) 3636-8717 / 3636-8718

E-mail: [email protected]

Subseção de Jornalismo PMES:

Tel. (27) 3636-8715

E-mail: [email protected]

Fonte: PM ES