Polícia mata três suspeitos em carro com placa do ES no Sul da Bahia

A Polícia Militar da Bahia matou três suspeitos na tarde de terça-feira (31), em Teixeira de Freitas, no Sul do Estado. A placa do carro onde os mortos estavam, é de Linhares, no Norte do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar baiana, a inteligência da corporação recebeu a informação de que homens armados planejavam um assalto a um estabelecimento comercial no Centro de Teixeira de Freitas.

Segundo a versão da PM, os criminosos estavam abrigados em uma casa no bairro Estância Biquine, em Teixeira, quando ao perceberem a chegada das viaturas, teriam atirado contra os agentes, que revidaram. De acordo com a versão da Polícia Militar da Bahia, quando os tiros acabaram, foram encontrados os corpos de Thierry Santos Pires, Heverton e Heverson. Os sobrenomes destes últimos não foram divulgados.

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil da Bahia informou que “A 1ª Delegacia Territorial (DT) de Teixeira de Freitas registrou as mortes decorrentes de intervenção policial, em confronto, de três homens sem identificação formal, no bairro Estância Biquine, na tarde de terça-feira (31).

Os suspeitos chegaram a ser socorridos para um hospital municipal, mas não resistiram. Com eles foram apreendidos porções de cocaína, maconha, 38 munições, três armas, dois celulares, um carro e uma motocicleta. As guias periciais e de remoção foram expedidas”.