Polícia localiza criança e homem que estavam desaparecidos em Conceição da Barra

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência Regional Norte (SPRN) e da Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra, realizou, nessa terça-feira (15), buscas para localizar uma criança de 4 anos e um homem que haviam desaparecido na noite do dia anterior.

De acordo com as informações apuradas, o homem, amigo da família, havia saído com a criança da casa do avô e a levava de volta para a residência dos pais. No entanto, durante o trajeto, em uma zona rural sem sinal de celular e internet, ambos se perderam em uma área densa de eucaliptos, na região de Conceição da Barra. Após tentarem encontrar saída, o veículo em que estavam acabou atolando, obrigando-os a permanecer no local durante toda a noite.

As buscas foram realizadas pela PCES, com o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer), da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e de moradores da comunidade local.

Após serem localizados, foram encaminhados à Delegacia de Polícia (DP) de Conceição da Barra para prestar esclarecimentos. O homem foi ouvido e liberado após a confirmação da veracidade das informações prestadas. A criança passou por avaliação médica pericial e não foram encontrados sinais de violência.

