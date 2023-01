Polícia libera idosos e mulheres com filhos que haviam sido detidos

Marcelo Camargo/Agência Brasil – 08.01.2023 Bolsonaristas golpistas invadem Congresso, STF e Palácio do Planalto

Foram liberados pela Polícia Federal , na noite desta segunda-feira (9), dois ônibus com idosos e mulheres com filhos pequenos que haviam sido detidos no acampamento de bolsonaristas em frente ao quartel-general do Exército em Brasília , no Distrito Federal .

Mais cedo, cerca de 1.200 pessoas foram detidas no local, que foi desmontado pela Polícia Militar e pelo Exército por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), após os atos terroristas realizado contra os três poderes no último domingo (8).

Todos as pessoas detidas no acampamaneto em frente ao QG foram levados para a Academia da Polícia Federal, na capital federal.

SegundoFlávio Dino, os golpistas estão sendo identificados e ouvidos pelas autoridades. As pessoas detidas, de acordo com a Justiça, podem ser liberadas ou ser encaminhadas para detenção após o esclarecimento.

A expectatica é que a audiência dure até está terça (10). Todos os idosos liberados têm algum tipo de comorbidade.

Fonte: IG Política