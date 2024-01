Polícia investiga venda de sacolé com droga no carnaval do Rio

Sob o nome de “sacolé com bala”, produto teria a presença da droga sintética MDMA

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a suposta venda de sacolés com droga em ensaios de blocos de carnaval do Rio. O produto, apelidado de “sacolé com bala”, teria a presença da droga sintética MDMA na composição dele. O caso é apurado pela Delegacia de Repressão aos Entorpecentes (DRE).

De acordo com o delegado Rodrigo Coelho, da DRE, caso a droga realmente esteja na composição do produto, o vendedor poderá ser responsabilizado por tráfico de drogas e o consumidor por uso. Publicações com a venda do doce viralizaram nas redes sociais nas últimas semanas.

O ator e jornalista Tiago Ribeiro, que fez uma publicação nas redes sociais na qual registrou a venda do suposto sacolé com a droga, disse que cada unidade era comercializada por R$ 30. MDMA é o nome de uma droga sintética que foi criada a partir de uma abreviação para a metilenodioximetanfetamina, substância também utilizada para a fabricação do ecstasy.

Essas substâncias entorpecentes são consumidas normalmente por via oral, em forma de pó, comprimidos ou cápsulas. O consumo delas, no entanto, é proibido no Brasil. As reações no corpo pelo consumo de MDMA vão de euforia e alucinação a desidratação e, por essa razão, especialistas não recomendam o uso, principalmente se camuflado em doces.