Polícia investiga desaparecimento de transexual no interior de SP

Corpo de Bombeiros de São Paulo/divulgação Caso ocorreu no bairro Jardim Paulista em São Paulo

Um ataque com produto químico na tarde desta segunda-feira (10) deixou quatro pessoas intoxicadas e 20 passando mal em um prédio no bairro do Jardim Paulista, em São Paulo.

“Teve gente vomitando sangue. A pessoa está sendo atendida pelo médico, fazendo procedimento protocolar para os casos. Teve contato com o produto, estava nessas condições, mas está atendido. Foi pro pronto-socorro do Incor (Instituto do Coração). Foi bem e conversando”, disse o Major Palumbo do Corpo de Bombeiro sobre o ataque químico à Band.

Onze viaturas do Corpo de Bombeiros foram enviadas ao local. A. Polícia Militar e a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) também foram encaminhadas. A Cetesb realizará a análise do produto químico.

Assista vídeo da Band que mostra o cenário após o ataque químico :