Polícia investiga denúncia de orgia com 12 jogadores e 7 mulheres em vestiário

A polícia está investigando uma denúncia de orgia ocorrida, na semana passada, em um vestiário e no gramado do estádio do clube norueguês de futebol SK Brann, da cidade de Bergen, que disputa a primeira divisão do país nórdico, da qual tem três títulos.

O caso veio à tona após uma jovem procurar a polícia para denunciar ter sofrido agressão sexual de um jogador durante a suposta orgia.

Segundo o jornal local “Bergens Tidende”, os jogadores teriam convidado mulheres para irem ao estádio para encerrar uma noite de bebedeira. Doze homens e sete mulheres fariam parte da orgia, que só teria terminado às 5h.

O clube resolveu não punir os envolvidos, mas na última sexta-feira (13/8), a direção do SK Brann recebeu visita da polícia. O técnico Erik Horneland descreveu a repulsa do clube pelo “nojento” incidente, que ele admitiu não ser o primeiro do gênero.

“Recebemos novas informações, que complicaram o caso”, afirmou ele. “Estou extremamente desapontado por alguns terem tão pouco respeito pelas regras e pelo que esperamos dos jogadores deste clube”, acrescentou o treinador.

O gerente geral do clube, Vibeke Johannesen, afirmou que o clube ajudará a polícia na investigação.

“Se alguém teve uma experiência ruim no estádio, temos que pedir desculpas veementemente”, declarou ele.

Os nomes dos atletas envolvidos no incidente não foram divulgados.

No domingo (15/8), o SK Brann derrotou o Sandefjord por 3 a 2, em clima de protestos e comoção. Muitos jogadores terminaram a partida aos prantos.