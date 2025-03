Polícia investiga clínica estética após paciente perder a funcionalidade do pênis ao passar por preenchimento

A Polícia Civil de Goiás investiga duas proprietárias de uma clínica estética com unidades nas cidades de Goiânia e em Aparecida de Goiânia após registros de casos de lesão corporal em pacientes. Um homem alega ter perdido a funcionalidade do pênis após fazer um “preenchimento íntimo” e foi encaminhado para realizar um laudo pericial no IML. As informações são do Metrópoles.

As proprietárias das clínicas foram alvos da Operação Beleza Sem B.O, deflagrada no último dia 10. Uma delas foi presa preventivamente e a outra está foragida do Brasil e sendo procurada pela Interpol.

Os estabelecimentos foram fiscalizados por equipes da Delegacia do Consumidor e da Vigilância Sanitária, em 2024, e acabaram interditados. As mulheres tiveram o registro no Conselho Regional de Enfermagem cancelado, mas, mesmo assim, seguiram oferecendo serviços por meio das redes sociais.