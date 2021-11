Polícia interrompe casamento e detém homem que devia pensão alimentícia; vídeo

A família do sujeito tentou impedir a detenção, porém não obteve sucesso

O caso de um homem viralizou nas redes sociais após ele ser detido durante seu casamento por dívidas pendentes de pensão alimentícia. O fato, que teve o vídeo repercutido entre os internautas, aconteceu no Equador.

Segundo informações compartilhadas pelo portal Publimetro Chile, a situação teria acontecido na madrugada do último domingo (21), quando a polícia nacional chegou ao local e deteve o sujeito, levando-o para fora da igreja.

Ao analisar as imagens, pode-se perceber que a família do homem, cuja identidade não foi revelada, tenta de todas as formas impedir a detenção, porém sem sucesso. Na gravação, é possível escutar ainda uma pessoa dizer: “Não o deixem subir”.

Por fim, diante da situação na qual a prisão do sujeito não pode ser impedida, em um dos vídeos a noiva aparece subindo em um veículo para seguir o carro de polícia.

Não foram revelados detalhes adicionais sobre o caso e seu desfecho.

#ACTUALIDAD | En el cantón El Guabo, miembros de la Policía Nacional ingresaron a una boda para llevarse detenido al novio. Debía varios meses de pensión alimenticia de una relación anterior. pic.twitter.com/gwURToujvV — La Clave (@LaClaveNoticias) November 21, 2021

🔴#ATENCIÓN | En El Guabo, provincia #ElOro, un hombre fue detenido en la iglesia por la @PoliciaEcuador, en el preciso momento en que se casaba; esto debido a que adeudaba varios meses de pensión alimenticia. Ni los ruegos de la novia, ni de los invitados evitaron el arresto⤵️ pic.twitter.com/KJpQH8gbZl — Radio Pichincha (@radio_pichincha) November 21, 2021

(*Metro Jornal)