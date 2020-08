Polícia interrompe baile funk com 300 pessoas em Minas Gerais

Ricardo Cassiano/Agencia O Dia Menino foi socorrido pelo Samu e pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros. Imagem ilustrativa

Um menino de cinco anos está internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital de Doenças Tropicais de Goiás, em Goiânia, após ser picado por uma cobra venenosa em uma área de zona rural da cidade de Ipameri.

O garoto, que não teve identidade revelada, foi levado a um hospital local pelo Samu, mas precisou ser socorrido de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros após ter severas reações à picada do animal venenoso na última terça-feira (4).

A espécie do animal que causou o ferimento no menino não foi identificada. Apesar da gravidade da situação, ele teve o estado de saúde estável divulgado pela direção do hospital nesta quinta.