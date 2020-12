Polícia indicia suspeito de roubo em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem de 19 anos foi indiciado pela equipe da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim. O homem é suspeito de roubar uma padaria, com emprego de arma de fogo, no dia 09 de setembro deste ano, no bairro Ibitiquara, no município.

“Uma funcionária foi surpreendida pelo suspeito, que já chegou ao local anunciando o assalto e exigindo a entrega do aparelho celular da vítima, além do dinheiro que se encontrava no caixa, por volta de R$ 800,00, em espécie”, informou o titular do Deic, delegado Rafael Amaral.

A partir do fato, a Polícia Civil iniciou as diligências para realizar a identificação do autor do assalto. “Os investigadores localizaram e apreenderam o aparelho celular subtraído da vítima, na posse de uma terceira pessoa, que comprou o aparelho subtraído”, relatou Amaral.

De acordo com as investigações, foi constatado que as características físicas do receptador do aparelho não eram as mesmas do assaltante.

Segundo a autoridade policial, o indivíduo é um criminoso contumaz. “Desde a menoridade, o suspeito é habituado ao cometimento de crimes patrimoniais com uso de violência e/ou ameaça, já tendo, inclusive, cumprido medida restritiva de liberdade, por quase dois anos, na unidade do IASES deste município”, disse o delegado.

Após a identificação do autor foi representado pela busca e apreensão de materiais e armas na casa do investigado, que responderá pelo crime de roubo com uso de arma de fogo, cuja pena pode chegar a 16 anos. O receptador do celular roubado pode pegar pena de até quatro anos.

O inquérito foi finalizado, encaminhado e submetido à análise do Ministério Público e Poder Judiciário. Os suspeitos respondem ao processo em liberdade.

Texto: Olga Samara

