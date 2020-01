Polícia francesa desmonta acampamento de imigrantes em Paris

arrow-options Reprodução No mínimo, 900 pessoas foram desalojadas pela ação da polícia.

A polícia da França realizou uma operação que desmantelou um acampamento improvisado de imigrantes que havia sido montado no norte de Paris. A operação foi a 60.ª realizada pelas autoridades francesas para eliminar os acampamentos de imigrantes de Paris e seus arredores desde 2015.

Leia também: Bombeiros entram em confronto com policiais em protesto na França; veja vídeos

Segundo estimativas da polícia francesa , entre 900 e 1800 pessoas foram desalojadas durante a operação. Dentre elas, estavam crianças e menores de idade que viviam em barracas ou abrigos improvisados dentro do acampamento .

Apenas em 2019, 20 mil migrantes foram retirados de acampamentos e abrigos clandestinos. As operações são uma resposta da polícia a uma promessa do governo que visava desmantelar locais insalubres. O presidente francês, Emmanuel Macron , também disse, no ano passado, que a abordagem da França em relação à imigração seria mais rígida.