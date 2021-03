Polícia Federal reprime crimes contra os Correios no Amapá

Macapá/AP – A Polícia Federal deflagrou hoje (2/3) a Operação Murucutu*, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa com possível atuação em todo o Amapá, em desfavor de agências dos Correios.

Ação de hoje, que contou com participação de 12 policiais, ocorreu nas cidades de Macapá/AP e Laranjal do Jari/AP, para cumprir dois mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva, face a um grupo que foi responsável pelo planejamento e execução da tentativa de furto à agência dos Correios do município neste município que fica no Sul do Amapá.

As investigações surgiram quando, em 2019, a PF foi acionada após uma tentativa de arrombamento à agência postal na cidade de Laranjal do Jari. Na ocasião, uma equipe policial se deslocou ao local para realizar perícias e diligências preliminares.

Com o avanço dos trabalhos, a Polícia Federal concluiu que a ação criminosa fora orquestrada de dentro no sistema penitenciário, e a execução realizada pelos ora investigados. Os criminosos abriram buracos nas paredes para tentar acesso ao interior da agência.

Os envolvidos poderão responder por furto qualificado e organização criminosa, crimes cujas penas podem ser de até 16 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Amapá

Contato: (96) 3213-7500

E-mail: [email protected]

*Murucutu é uma ave conhecida como pica-pau da Região Amazônica, numa referência à forma empregada na ação criminosa: fazendo buracos.