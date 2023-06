Polícia Federal, Receita Federal e Força Nacional apreendem cigarros em Foz do Iguaçu/PR

Foz do Iguaçu/PR – Em ação integrada na aduana da Ponte Internacional da Amizade, fronteira com o Paraguai, forças federais de segurança apreenderam mais um veículo com fundo falso nesta noite de segunda-feira (5/6).

Policiais federais realizavam fiscalização nas pistas de entrada do país, com servidores da Receita Federal e Força Nacional, quando deram ordem de parada a uma van de placas paraguaias.

Ao vistoriarem o veículo, os agentes encontraram indícios de alteração em peças internas do carro e iniciaram uma inspeção detalhada. Foram encontrados pacotes de cigarros estrangeiros contrabandeados escondidos em fundo falso no painel, assoalho e nos para-choques do veículo. Ao total, foram retirados cerca de 150 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

Ao identificar o condutor, os agentes descobriram que se tratava de um contrabandista reincidente, com três veículos retidos registrados.

As ações de reforço policial nas aduanas das pontes internacionais da Amizade e Tancredo Neves continuaram visando coibir a atuação de contrabandistas e traficantes. Concomitantemente, investigações já foram iniciadas para identificar os envolvidos e embasar futuras operações policiais.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu/PR

CS/PF/Foz

[email protected]

Disque-Denúncia

(45) 99116-8691 (telefone/WhatsApp)

Fonte: Polícia Federal