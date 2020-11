Polícia Federal recebe presos do Paraguai na Ponte Internacional da Amizade

Guarulhos/SP – A Polícia Federal prendeu nesta quinta-feira (19/11), no Aeroporto Internacional de São Paulo, um homem tentando embarcar para o continente africano transportando droga na bagagem.

Policiais federais, que atuam na fiscalização de bagagens despachadas, identificaram, com o auxílio do aparelho de raio-x, um volume suspeito no interior de uma mala que seria transportada em voo para Addis Ababa, na Etiópia.

O proprietário da mala, um nigeriano, de 46 anos, foi localizado no interior da aeronave e conduzido à delegacia para, na presença de testemunhas, acompanhar a realização dos exames periciais. Dentro da mala, enrolado em num cobertor, foi encontrado um pacote contendo 5 kg de cocaína.

O suspeito, que ingressou no país em 2009 e estava na condição de residente, pretendia levar a droga para Conacri, na República da Guiné.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Justiça Federal, onde responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos

Contato: (11) 2445-2212