Polícia Federal recebe preso do Paraguai na Ponte Internacional da Amizade

Foz do Iguaçu/PR – Nesta terça-feira (1º/12), a Polícia Federal, por meio do Comando Tripartite na fronteira, recebeu na Ponte Internacional da Amizade, preso que se encontrava no Paraguai.

Havia mandado de prisão expedido em desfavor dele pela Vara Única de Pinhãozinho, em Santa Catarina, em razão de duplo homicídio qualificado.

O preso foi levado para a 6ª SDP (Polícia Civil, Foz do Iguaçu/PR), onde permanecerá à disposição da Justiça.

Comunicação Social da Polícia Federal em Foz do Iguaçu

Contato: (45)3576-5515