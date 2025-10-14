Polícia Federal realiza Seminário Longa Manus em Campo Grande/MS

Campo Grande/MS. A Polícia Federal promoveu, nesta terça-feira (14/10), o Seminário Longa Manus, iniciativa da Diretoria de Cooperação Internacional (DCI/PF) voltada à disseminação da cultura de cooperação internacional em matéria penal. O evento ocorreu no auditório da Advocacia-Geral da União (AGU) e reuniu servidores da PF, integrantes do Poder Judiciário, do Ministério Público e de forças de segurança estaduais.

As palestras, ministradas por delegados da Polícia Federal, abordaram os principais instrumentos e mecanismos de cooperação jurídica e policial internacional, como auxílio direto, cartas rogatórias, difusões da INTERPOL e equipes conjuntas de investigação.

A atividade integra o Programa Longa Manus, promovido nacionalmente pela DCI/PF, e tem como objetivo fortalecer a integração entre instituições brasileiras e estrangeiras envolvidas na prevenção e repressão a crimes transnacionais.

