Polícia Federal realiza prisão no aeroporto de João Pessoa

João Pessoa/PB – A Polícia Federal prendeu na madrugada deste sábado, (4/3), um passageiro pelo crime de descaminho. O preso desembarcou no aeroporto Castro Pinto em voo proveniente de Guarulhos/SP e trazia, em duas malas e uma mochila, diversos aparelhos telefônicos, notebook, fones de ouvidos, perfumes e outros eletrônicos, todos desacompanhados da respectiva nota fiscal.

De acordo com o detido, as mercadorias foram compradas no centro de São Paulo com o objetivo de serem vendidas por meio de anúncios na internet.

Após a lavratura do auto de prisão em flagrante, o preso pagou fiança arbitrada pela autoridade policial e foi liberado para responder em liberdade. Toda a mercadoria foi apreendida e encaminhada à perícia para constatação de sua procedência.

Comunicação Social da Polícia Federal na Paraíba

Contato: (83) 3565‑8690

E-mail: [email protected]