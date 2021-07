Polícia Federal realiza prisão em flagrante por assalto a funcionário dos Correios

Teresina/PI – A Polícia Federal prendeu em flagrante um homem acusado de assaltar um carteiro dos Correios, no bairro São Cristóvão, em Teresina/PI, por volta das 8h desta segunda-feira (26/7). Com o preso, foram encontradas as mercadorias roubadas. Parte da carga, como cartas e documentos diversos que não interessavam ao assaltante, foi descartada em um terreno baldio, próximo a um supermercado na Av. Presidente Kennedy.

A prisão é resultado de um trabalho contínuo e integrado entre a Polícia Federal e os Correios para reprimir os crimes de roubos de encomendas e tem relação direta com a Operação Rastreio, deflagrada em junho de 2021, que cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na capital piauiense.

O preso pode responder pelo crime de roubo qualificado, previsto no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, com pena prevista de 4 a 10 anos de reclusão.

Comunicação Social da Polícia Federal no Piauí

Contato: (86) 2106-4937/99451-8529

E-mail: [email protected]