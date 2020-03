Polícia Federal realiza operação de enfrentamento ao tráfico de drogas em Mato Grosso

Cuiabá/MT – A Polícia Federal apreendeu, na manhã hoje (07/03), uma aeronave carregada com cocaína, em uma localidade próxima da divisa dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

O piloto da aeronave desobedeceu à ordem da Força Aérea Brasileira – FAB para realizar pouso obrigatório em Cuiabá, descendo em uma pista clandestina e, na busca por frustrar a ação repressiva, ateando fogo à aeronave.

A ação policial foi deflagrada imediatamente, com o objetivo de combater organização criminosa envolvida com tráfico de drogas realizado por via aérea. A organização criminosa, que já estava sendo monitorada pela PF, buscava a droga na Bolívia e a internalizava no país por meio de pequenas aeronaves.

Vinte policiais federais participaram do ação integrada, que contou, também, com o apoio da FAB, Polícia Militar do Mato Grosso – PMMT, CIPOAER e GEFRON.

A iniciativa faz parte do esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos, realizados na região, principalmente durante o período noturno. Diligências continuam sendo realizadas para a desarticulação de toda organização criminosa, buscando a prisão dos líderes e apreensão de bens e valores.

Comunicação Social da PF