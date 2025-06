Polícia Federal realiza operação de combate ao plantio ilegal de maconha

SÃO LUÍS/MA. A Polícia Federal deflagrou entre os dias 16 e 24 de junho a fase IV da Operação Carcará, voltada ao combate ao plantio ilegal de maconha em áreas remotas do estado do Maranhão.

A ação contou com a participação de 60 policiais e teve como foco as regiões rurais dos municípios de Maracaçumé/MA e Buriticupu/MA, onde foram localizados e erradicados 65.311 pés de maconha, distribuídos em 14 pontos de plantação.

Também atuaram na operação a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão, por meio do Centro Tático Aéreo – CTA e do Corpo de Bombeiros Militar – CBM.

A Operação Carcará visa desarticular as estruturas de cultivo e fornecimento de entorpecentes que abastecem o tráfico local e regional, reduzindo os impactos sociais e criminais gerados por essas práticas ilícitas.

