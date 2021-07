Polícia Federal realiza nova fase da Operação Aliança para erradicar cultivos de maconha no Paraguai

Brasília/DF – A Polícia Federal, em cooperação policial internacional com a Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai (Senad), realizou, entre os dias 6 e 15 de junho, a 26ª fase da Operação Nova Aliança, com o objetivo de erradicar plantações de maconha no país vizinho.

Nos últimos 10 dias, agentes da Senad e policiais federais realizaram incursões aéreas e terrestres para detectar acampamentos e cultivos ilícitos da droga. Foram destruídos 109 acampamentos, erradicados 260 hectares de plantações de Cannabis e destruídas 47,7 toneladas do entorpecente pronto para consumo e 842 mil sementes. O total destruído equivale a mais de 800 toneladas da droga pronta para consumo.

Esta é a terceira ação conjunta realizada em 2021 de erradicação de maconha no Paraguai. Ao todo, mais de 4 mil toneladas da droga deixaram de ser comercializadas este ano, resultados dos esforços da Operação Nova Aliança.

As ações de erradicação de cultivos ilícitos de maconha constituem importante estratégia da Polícia Federal para redução de oferta da droga, uma vez que, com esforços e recursos concentrados em poucos dias, é possível também destruir quantidades superiores a todo o montante da droga apreendido no País ao longo do ano.

