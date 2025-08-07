Connect with us

Polícia Federal

Polícia Federal realiza leilão online de bens apreendidos no dia 28 de agosto

Manaus/AM. A Polícia Federal no Amazonas, por meio da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos (SENAD), informa que será realizado, no próximo dia 28 de agosto, um leilão online com diversos bens apreendidos em ações de combate ao crime e que possuem autorização judicial para alienação.

Entre os destaques do leilão estão aproximadamente 5 kg de ouro, veículos como SUVs e micro-ônibus, além de outros bens de valor expressivo. O evento será conduzido pela plataforma especializada Norte Leilões, onde os interessados podem consultar o edital completo e obter mais informações: www.norteleiloes.com.br.

Fonte: Polícia Federal

