Polícia Federal realiza buscas em endereços relacionados a servidor público federal investigado por corrupção

São Paulo/SP – A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (11/11), com o apoio da Receita Federal do Brasil e Ministério Público Federal, a Operação COLETOR com o objetivo de reunir provas acerca de possível crime de lavagem de dinheiro, tendo por base eventuais crimes antecedentes de corrupção passiva, sonegação fiscal ou outros crimes contra a Administração Pública, em tese, praticados por servidor público federal.

Estão sendo cumpridos 13 mandados de busca e apreensão, além do bloqueio (sequestro) de contas-bancárias, veículos e 134 imóveis, até o limite de pouco mais de R$ 421 milhões. Os alvos da ação são um servidor, atualmente aposentado, e terceiros a ele associados.

As investigações no âmbito criminal foram iniciadas no ano de 2018, em inquérito policial que tramita na Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba/SP, instaurado para apuração de possíveis crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, associação criminosa, dentre outros.

Os mandados de busca e apreensão, expedidos pela 10ª Vara da Justiça Federal em São Paulo/SP, estão sendo cumpridos em São Paulo/SP, Sorocaba/SP, Araçoiaba da Serra/SP, Ibiúna/SP e Guarujá/SP.

O nome da Operação, qual seja, “COLETOR”, faz menção à denominação utilizada, no passado, para designar arrecadadores de tributos.

Outras informações poderão ser obtidas na Delegacia de Polícia Federal em Sorocaba às 11h.

Comunicação Social da Polícia Federal em São Paulo