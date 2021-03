Polícia Federal realiza apoio ao IBAMA em operação contra exploração de madeira em área protegida em Ponta Porã/MS

Ponta Porã/MS – Nesta terça-feira, 2/3, a Polícia Federal prestou apoio ao IBAMA do Mato Grosso do Sul, juntamente com a participação da Força Nacional, em fiscalização de áreas remanescentes de vegetação florestal nativa, em Terra Indígena Arroio-Korá, no município de Paranhos/MS.

Há indícios de desmatamento e exploração de madeira nesta área que é inserida no Bioma Mata Atlântica, considerada de especial proteção por legislação federal.

Para os coordenadores, a operação é importante pois melhora a integração entre os órgãos envolvidos e os indígenas, a fim de agilizar o atendimento às ocorrências ambientais e incentivar ações preventivas. Essa integração irá trazer muitos benefícios para a comunidade, tanto pelo alinhamento das ações quanto pela maior eficácia na busca do desenvolvimento sustentável nas Terras Indígenas.

Comunicação Social da Polícia Federal no Mato Grosso do Sul

