Polícia Federal realiza a 4ª Operação Natal Solidário em Guaíra/PR

Guaíra/PR – A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (21), a 4ª edição da Operação Natal Solidário.

Desta vez, os policiais federais bateram às portas das casas não para efetuar cumprimento de mandado de busca e apreensão ou mandado de prisão, mas a visita foi motivada pelo espírito de solidariedade para trazer às famílias carentes alimentos diversos, brinquedos e amor fraterno.

A campanha solidária se desenvolveu desde o início do mês e contou com a participação de servidores do órgão e alguns policiais de forças irmãs, como BPFRON e Exército Brasileiro, para arrecadação de donativos para famílias em situação de vulnerabilidade neste período de comemorações natalinas.

As doações foram recebidas no saguão da Delegacia Federal e contou com o voluntariado de todo o efetivo.

Logo pela manhã, em viaturas ostensivas, e com fardamento da instituição, os policiais federais se deslocaram em comboio até a sede da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Guaíra/PR, ocasião em que foram entregues 79 cestas básicas, brinquedos e roupas infantis.

Comunicação Social PF/Guaíra

Contato: (41) 3565-8490 / 99242-5543

E-mail: [email protected]