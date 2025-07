Polícia Federal prende vigilante por furto de encomendas postais no Centro do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro/RJ. A Polícia Federal prendeu em flagrante, na manhã desta segunda-feira (28/7), um vigilante por furto de encomendas postais no prédio dos Correios localizado na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio de Janeiro.

Durante a abordagem, foram localizados no interior do veículo do suspeito diversos objetos furtados, incluindo tablets, celulares, um monitor de computador, uma caixa de som e perfumes. Também foram apreendidos uma pistola calibre .40 e munições.

O investigado vinha sendo monitorado há algum tempo pela Polícia Federal, com o apoio do setor de segurança corporativa dos Correios, diante de suspeitas de furto de encomendas com eletrônicos de alto valor.

Após os procedimentos de praxe e formalização do auto de prisão em flagrante, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele poderá responder pelos crimes de furto qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Comunicação Social da Polícia Federal no Rio de Janeiro

📧 E-mail: [email protected]

📞 Telefone: (21) 2203-4404

🌐 www.gov.br/pf

Fonte: Polícia Federal