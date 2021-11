Polícia Federal prende suspeito de homicídio ocorrido no RN no Aeroporto de Congonhas

São Paulo/SP – A Polícia Federal prendeu, nesta manhã de sábado (13/11), no Aeroporto de Congonhas, indivíduo investigado pelo homicídio de Rosângela Alves Soares, ocorrido no dia 15/10/2021, na capital do Rio Grande do Norte.

Após receber informação da Superintendência Regional da PF no Rio Grande do Norte, foi dado o cumprimento de mandado de prisão temporária expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Natal/RN. A prisão ocorreu no momento em que o homem tentava embarcar em voo para aquela cidade.

O preso foi apresentado a Polícia Civil/SP para o encaminhamento ao sistema penitenciário onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual potiguar.

