Polícia Federal prende mulher com 3 quilos de cocaína no Aeroporto de Brasília

Brasília/DF – A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (28/2) uma mulher, 21 anos, natural de Rio Branco/AC, com 3,04 kg de cocaína no Aeroporto Internacional de Brasília. A passageira embarcou em Rio Branco com destino a Palmas/TO e escala em Brasília.

Em fiscalização de rotina, os policiais federais desconfiaram do nervosismo da mulher e a abordaram. Após a revista na bagagem da passageira, os policiais encontraram 03 tabletes de enrolados com fita adesiva. O teste preliminar apontou para a existência de cloridrato de cocaína e a mulher foi presa em flagrante.

A presa foi encaminhada à Superintendência Regional da Polícia Federal no DF e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

