Polícia Federal prende idoso com cerca de 21 kg de maconha no Recife

Recife/PE. A Polícia Federal prendeu em flagrante, nesta semana, um homem de 68 anos, natural de Maragogi/AL e residente no Recife/PE. O suspeito já possui antecedentes criminais por tráfico internacional de drogas, tendo sido preso anteriormente em São Paulo/SP.

A prisão ocorreu durante diligências de rotina voltadas ao combate ao tráfico de drogas. Informações preliminares indicaram que um indivíduo estaria desembarcando no Terminal Rodoviário do Recife transportando entorpecentes em uma caixa de papelão. Com base nas características do ônibus e do suspeito, foi montada vigilância no local.

Ao abordar um dos passageiros que desembarcava com uma caixa, os policiais encontraram aproximadamente 21 quilos de maconha, distribuídos em 11 tabletes.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Superintendência da Polícia Federal em Pernambuco, onde foi autuado por tráfico de drogas. Após os procedimentos de praxe, foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML) e, em audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada. Ele foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça.

