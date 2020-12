Polícia Federal prende homem transportando maconha na Rodoviária de Brasília/DF

Brasília/DF – A Polícia Federal prendeu em flagrante, na tarde de ontem (17/12), na Rodoviária Interestadual de Brasília, um homem transportando cerca de 7 kg de maconha.

O homem, um professor de química, preparava-se para embarcar em um ônibus que partia da capital federal com destino a Salvador/BA.

Durante uma abordagem de rotina, realizada pelos policiais com o apoio de cães farejadores, a bagagem do viajante levantou suspeitas. Após as buscas, vou verificada a presença da droga entre os pertences do passageiro.

O preso foi encaminhado à Superintendência Regional da PF no Distrito Federal, onde lavrou-se o Auto de Prisão em Flagrante pelo Crime de Tráfico de Drogas.

Comunicação Social da PF no DF